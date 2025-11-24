Addio alla biologa Grazia Puccinelli

Capannori (Lucca), 24 novembre 2025 – E’ morta domenica a 61 anni Grazia Puccinelli, biologa responsabile della qualità del Laboratorio di Sanità pubblica di Capannori, nell'ambito del Dipartimento della Prevenzione. La direttrice del Laboratorio Cinzia Delucis e tutti i suoi colleghi la ricordano con grande affetto. Impegnata da molti anni in questo importante settore della sanità pubblica, ha sempre svolto con competenza e disponibilità gli incarichi che le sono stati affidati nel corso degli anni. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

