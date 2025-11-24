Addio alla biologa Grazia Puccinelli

Capannori (Lucca), 24 novembre 2025 – E’ morta domenica a 61 anni Grazia Puccinelli, biologa responsabile della qualità del Laboratorio di Sanità pubblica di Capannori, nell'ambito del Dipartimento della Prevenzione. La direttrice del Laboratorio Cinzia Delucis e tutti i suoi colleghi la ricordano con grande affetto. Impegnata da molti anni in questo importante settore della sanità pubblica, ha sempre svolto con competenza e disponibilità gli incarichi che le sono stati affidati nel corso degli anni. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio alla biologa Grazia Puccinelli

Contenuti che potrebbero interessarti

Giulia Balasini Biologa Consulente in Nutrizione e Benessere. . Quante volte, pensando di iniziare un percorso di dimagrimento, il primo pensiero è stato: “Da domani, addio a tutto ciò che mi piace”? Questa mentalità restrittiva è spesso alimentata dalla convin - facebook.com Vai su Facebook

Addio al professor Corrado Piccinetti, biologo marino. Con lui il Laboratorio di Fano è diventato centro internazionale Vai su X

Addio alla biologa Grazia Puccinelli - Capannori (Lucca), 24 novembre 2025 – E’ morta domenica a 61 anni Grazia Puccinelli, biologa responsabile della qualità del Laboratorio di Sanità pubblica di Capannori, nell'ambito del Dipartimento de ... Da msn.com

“Competenza e disponibilità”, l’addio alla biologa Puccinelli dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e amicizia ... Riporta luccaindiretta.it

Microsoft VBScript runtime

error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp , line 78