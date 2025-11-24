Addio a Marisa Gaspardo storica pasticciera pordenonese

Ci ha lasciato un'altra figura di riferimento del commercio locale Pordenonese. Si è spenta all’età di 89 anni Marisa Gaspardo, storica maestra di dolci che ha gestito fino al 1984, insieme al marito Riccardo Barison e alla figlia Sandra, la pasticceria Moderna di viale Martelli a Pordenone. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Addio a Marisa Gaspardo, storica pasticciera pordenonese

