Adani ed il confronto con Allegri post derby con l’Inter | le parole del telecronista sul match

Inter News 24 Adani dice la sua sulla sfida di ieri sera disputata dagli uomini di Allegri contro l’undici schierato da Chivu. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria nel derby contro l’Inter durante un’intervista con i commentatori presenti nello studio della Nuova DS. Lele Adani, che in passato aveva avuto un confronto acceso con Allegri, ha esordito lodando la vittoria dei rossoneri e mettendo in evidenza alcuni aspetti chiave della partita: «Onore al merito per il lavoro che stai facendo, non è un caso quando vinci con squadre più forti e più collaudate. La domanda è: tu avevi pensato, lavorato, immaginato una partita di questo tipo? Dal mio punto di vista tu questa la vedi quasi come una partita perfetta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani ed il confronto con Allegri post derby con l’Inter: le parole del telecronista sul match

Altre letture consigliate

Massimiliano Allegri e Lele Adani si ritrovano in televisione dopo il Derby: il confronto alla Domenica Sportiva. - facebook.com Vai su Facebook

#Adani: “ #Inter gioca, ma vostro livello richiede altro”, #Bastoni: “Non sono d’accordo su…” Vai su X

Adani e Allegri si ritrovano in diretta dopo il derby e il confronto va come tutti si aspettavano - Dopo anni di frecciate a distanza, Massimiliano Allegri e Lele Adani si ritrovano in diretta tv per commentare il derby vinto dal Milan sull’Inter ... Scrive fanpage.it

Milan, Allegri: torna il faccia a faccia con Adani in diretta. Cosa si sono detti - Milan: il confronto alla Domenica Sportiva su Rai 2, le analisi tattiche e vecchie ruggini dimenticate. Secondo sport.virgilio.it

Inter-Milan, Allegri ritrova Adani in tv: il botta e risposta dopo il derby - I due si sono ritrovati in collegamento alla Domenica Sportiva dopo provocazioni e frecciatine a distanza ... msn.com scrive