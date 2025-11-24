Adani ci va giù pesante sulla Juventus | Mancano leadership e personalità manca il livello da Juve E poi c’è un dato agghiacciante La dura critica dopo l’1-1 del Franchi

Adani, ex difensore ed ora opinionista, si è soffermato così sul momento che sta vivendo la Juventus. Le sue dichiarazioni. Il pareggio per 1-1 al “Franchi” contro la Fiorentina ha allungato la striscia di risultati utili della Juventus, ma non ha convinto la critica. Se Luciano Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno per la reazione della squadra, l’opinionista Lele Adani, intervenuto nel corso de La Nuova DS, ha bocciato senza appello la prestazione e lo stato di salute dei bianconeri, lanciando un allarme rosso sulla sterilità offensiva. “Manca la leadership, non è una squadra da Juve”. L’analisi dell’ex difensore parte da un confronto impietoso con le realtà di media classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani ci va giù pesante sulla Juventus: «Mancano leadership e personalità, manca il livello da Juve. E poi c’è un dato agghiacciante». La dura critica dopo l’1-1 del Franchi

Leggi anche questi approfondimenti

Non so chi sia più pesante durante le telecronache della nazionale in Rai tra #Adani e #Rimedio. Inascoltabili Vai su X

? ADANI SULLO SCUDETTO: «Tutto più incerto». L'Inter è «un po’ più avanti», ma il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe. #Adani #Scudetto #Milan #Inter #PioEsposito #IlMattino - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Adani: ‘Quello di Joao Mario è un colpo di testa sbagliato, ma non è mai rigore’ - Juventus e sugli episodi che, secondo molti, hanno penalizzato la squadra di Igor Tudor. Scrive it.blastingnews.com

Juventus, Adani: ‘Tudor deve fare di più ma è sulla strada corretta’ - La Juventus, in questa pausa, dovrà analizzare con attenzione cosa non è funzionato nelle ultime partite. Secondo it.blastingnews.com

Adani su David: "La Juventus è il massimo, dovrà meritarsela costantemente" - In un video pubblicato sul canale YouTube di 'Viva El Futbol', l’ex calciatore Daniele Adani ha parlato così dell’acquisto di Jonathan David da parte della Juventus: “I compiti nell’attacco della Juve ... Da tuttomercatoweb.com

Microsoft VBScript runtime

error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp , line 78