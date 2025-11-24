Adani ad Allegri | Onore al merito per quello che stai facendo La risposta del tecnico

Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista televisivo, durante 'La Domenica Sportiva', ha lodato il Milan di Massimiliano Allegri, vittorioso per 1-0 nel derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. Il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

adani allegri onore meritoAdani elogia Allegri: "Onore al merito per quello che sta facendo. Non è un caso quando vinci contro squadre più collaudate..." - Durante la puntata di ieri sera de "La Nuova Domenica Sportiva", Daniele Adani, che in passato è stato spesso critico nei confronti di Massimiliano Allegri, ha voluto fare ... Secondo milannews.it

adani allegri onore meritoAdani e Allegri si ritrovano in diretta dopo il derby e il confronto va come tutti si aspettavano - Dopo anni di frecciate a distanza, Massimiliano Allegri e Lele Adani si ritrovano in diretta tv per commentare il derby vinto dal Milan sull’Inter ... Come scrive fanpage.it

Adani imprevedibile su Allegri: “Siate sinceri. Ho aspettato questo momento per cinque anni” - Merito della lucidità di Pulisic e Fofana sottoporta ma anche di una espressione corale di ... Lo riporta fanpage.it

