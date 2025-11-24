Adamant dal dominio al blackout | ma stavolta si salva Contro Piombino è 72-65

Ferraratoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Adamant domina per due quarti e mezzo, tocca anche il +23 poi si fa rimontare, sfiorando lo psicodramma, ma tirandosene fuori con la forza dei nervi e del gruppo. Con Piombino una gara che sembrava in saccoccia si è invece complicata negli ultimi quindici minuti, ma i biancazzurri sono stati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

