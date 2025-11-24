Oramai Adam copeland è al suo ultimo canto nel pro-wrestling ma ci sono delle dichiarazioni importanti da parte sua riguardo il suo ritiro. A seguito di un intervista con Inside The Ropes, Copeland ha deciso di parlare del suo ritiro raccontando come vorrebbe che fosse il suo ultimo incontro e come ritirarsi. La priorità sarebbe quella di dare al suo avversario una spinta, facendo sì che ne tragga beneficio. La dichiarazione è stata breve e chiara, ha inoltre sottolineato come non tutti possono ricevere questo privilegio dicendo che quando si fanno questo tipo di cose bisogna farle correttamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Adam Copeland: “ecco come vorrei ritirarmi dal wrestling”