Ad Acquaro votano in pochi e le elezioni non sono valide
AGI - Turno elettorale non valido ad Acquaro, paese del Vibonese il cui Comune andava al voto dopo un periodo di commissariamento di due anni a seguito dello scioglimento degli organi elettivi del Municipio per infiltrazioni mafiose. La sola lista in campo, denominata " Acquaro Bene comune " che candidava a sindaco l'ispettore di polizia in pensione della Digos di Vibo Valentia Giuseppe Ferraro, non è riuscita infatti ad eleggere i suoi candidati ed il primo cittadino proposto. L' affluenza alle urne si è fermata al 28,07% degli aventi diritto al voto, molto meno del 40% necessario per rendere valido il turno elettorale. 🔗 Leggi su Agi.it
