Inter News 24 L’analisi del quotidiano. La sconfitta di misura nel Derby della Madonnina lascia l’amaro in bocca all’Inter, ma tra le pieghe di una serata complicata emerge una nota positiva individuale che non è passata inosservata. Si tratta della prestazione di Francesco Acerbi. L’esperto difensore centrale, colonna della retroguardia della Beneamata, ha offerto una prova di grande solidità nonostante il risultato avverso, confermandosi un marcatore implacabile anche nelle sfide più delicate e contro avversari veloci. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Acerbi Inter, Tuttosport fa un appello a Gattuso: l’esperienza del difensore vecchio stampo per qualificarsi ai Mondiali?