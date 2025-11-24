Acerbi Inter il veterano si conferma leader nel derby | spunta la rivelazione sul futuro
Inter News 24 Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. La sconfitta nel derby contro il Milan ha lasciato un grande amaro in bocca in casa Inter. Nonostante una prestazione migliore rispetto agli avversari, i nerazzurri sono stati puniti dalla realtà dei fatti: hanno costruito di più, hanno colpito due pali e hanno sbagliato un rigore, mentre il Milan, alla prima occasione utile, è riuscito a capitalizzare con il gol di Pulisic. Una sconfitta che, oltre a generare delusione, solleva interrogativi sulla capacità della squadra di sfruttare i momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter-Fiorentina, pagelle: Barella spaziale, Acerbi quanto mancavi! Arnautovic entra, spacca, ciao - facebook.com Vai su Facebook
Voti #InterMilan Inter Sommer 6; Akanji 5 Acerbi 6.5 Bastoni 5; Carlos Augusto 5.5 Barella 6 Calhanoglu 5 Sucic 5.5 Dimarco 6; Thuram 5.5 Lautaro 6 Subs Bonny 6 Zielinski sv P. Esposito sv Diouf sv Vai su X
Acerbi Inter, addio a gennaio? Nelle ultime ore c’è uno scenario che sta prendendo piede per il difensore. I dettagli - Acerbi Inter, il totem che ha perso il posto: futuro in bilico per il difensore nerazzurro. Da calcionews24.com
Inter, Dumfries, Acerbi e Bisseck: i dubbi di Cristian Chivu nel derby - Dumfries in dubbio, più la scelta del centrale: per Chivu due nodi da sciogliere per l'Inter contro il Milan per sfatare il tabù. Secondo msn.com
Inter, 3 veterani saluteranno a fine stagione: contratto in scadenza, Oaktree… - Come ormai è arcinoto i tre difensori over 30 nella rosa dell’Inter – il centrale italiano compirà 38 anni a febbraio, l’olandese 34 sempre a febbraio, il jolly ex T ... Lo riporta msn.comERRORE: Stato HTTP 12007
