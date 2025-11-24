Acerbi Inter il veterano si conferma leader nel derby | spunta la rivelazione sul futuro

Inter News 24 Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. La sconfitta nel derby contro il Milan ha lasciato un grande amaro in bocca in casa Inter. Nonostante una prestazione migliore rispetto agli avversari, i nerazzurri sono stati puniti dalla realtà dei fatti: hanno costruito di più, hanno colpito due pali e hanno sbagliato un rigore, mentre il Milan, alla prima occasione utile, è riuscito a capitalizzare con il gol di Pulisic. Una sconfitta che, oltre a generare delusione, solleva interrogativi sulla capacità della squadra di sfruttare i momenti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

