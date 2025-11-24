Accordo Usa-Ucraina richieste accolte
0.50 "La delegazione ucraina ha confermato che le sue principali preoccupazioni sicurezza, sviluppo economico a lungo termine, protezione delle infrastrutture, libertà di navigazione e sovranità politica sono state affrontate in modo approfondito durante i colloqui". E' quanto emerge dal reso conto della Casa Bianca sui negoziati di pace a Ginevra tra le delegazioni Usa e ucrainaE' stato sottolineato che l'approccio adottato è stato "strutturato e inclusivo", integrando i suoi contributi in ogni aspetto del futuro accordo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
