Accoltellano e rapinano uno studente in corso Como per il pm niente domiciliari ai due maggiorenni

Milanotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente domiciliari per i due ragazzi accusati di aver accoltellato lo studente della Bocconi in corso Como il 12 ottobre scorso insieme ad altri tre minorenni. È l'opinione del pm di Milano, Andrea Zanoncelli, su cui dovrà esprimersi la gip Chiara Valori. Parere negativo, dunque, da parte della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Accoltellano e rapinano uno studente in corso Como, per il pm niente domiciliari ai due maggiorenni - Per il pm, in particolare il 18enne ritenuto quello che ha materialmente inferto le coltellate alla vittima, avrebbe colpito con “inutile violenza” il 22enne che in quel momento si trovava già a terra ... Si legge su milanotoday.it

