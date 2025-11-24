Accoltellano e rapinano uno studente in corso Como per il pm niente domiciliari ai due maggiorenni

Niente domiciliari per i due ragazzi accusati di aver accoltellato lo studente della Bocconi in corso Como il 12 ottobre scorso insieme ad altri tre minorenni. È l'opinione del pm di Milano, Andrea Zanoncelli, su cui dovrà esprimersi la gip Chiara Valori. Parere negativo, dunque, da parte della.

