Accoltellamento di corso Como Alessandro Chiani e Ahmed Atia restino in carcere | per il pm sono pericolosi e hanno mentito

Milano, 24 novembre 2025 – La Procura di Milano ha espresso parere contrario alla richiesta dei domiciliari avanzata dai difensori dei due maggiorenni – Alessandro Chiani e Ahmed Atia finiti in carcere a San Vittore per aver accoltellato, lo scorso 12 ottobre nella zona di corso Como, lo studente della Bocconi di 22 anni. In particolare, il pubblico ministero Andrea Zanoncelli ha sostenuto nella sua istanza che dovrà essere valutata dalla giudice per le indagini preliminari Chiara Valori che Chiani, armato di coltello e ritenuto infatti colui che ha inferto le due coltellate alla vittima, è stato capace di colpire ''con inutile violenza'' un ragazzo già a terra e dopo più settimane dal fatto non è stato capace di esprimere ''un deciso sentimento di pentimento o dispiacere''. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

