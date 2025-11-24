Accoltellamento di corso Como Alessandro Chiani e Ahmed Atia restino in carcere | per il pm sono pericolosi e hanno mentito

Ilgiorno.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 novembre 2025 –  La Procura di Milano ha espresso parere contrario alla richiesta dei domiciliari avanzata dai difensori dei due maggiorenni  –  Alessandro Chiani e Ahmed Atia finiti in carcere a San Vittore per aver accoltellato, lo scorso 12 ottobre nella zona di corso Como, lo studente della Bocconi di 22 anni. In particolare, il pubblico ministero  Andrea Zanoncelli ha sostenuto nella sua istanza che dovrà essere valutata dalla giudice per le indagini preliminari  Chiara Valori che Chiani, armato di coltello e ritenuto infatti colui che ha inferto le due coltellate alla vittima, è stato capace di colpire ''con inutile violenza'' un ragazzo già a terra e dopo più settimane dal fatto non è stato capace di esprimere ''un deciso sentimento di pentimento o dispiacere''. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

accoltellamento di corso como alessandro chiani e ahmed atia restino in carcere per il pm sono pericolosi e hanno mentito

© Ilgiorno.it - Accoltellamento di corso Como, Alessandro Chiani e Ahmed Atia “restino in carcere”: per il pm “sono pericolosi e hanno mentito”

Altri contenuti sullo stesso argomento

accoltellamento corso como alessandroAccoltellamento di corso Como, Alessandro Chiani e Ahmed Atia “restino in carcere”: per il pm “sono pericolosi e hanno mentito” - La Procura respinge la richiesta dei domiciliari avanzata dagli avvocati dei due maggiorenni del branco autore del pestaggio e del ferimento dello studente della Bocconi, che oggi rischia di rimanere ... Segnala ilgiorno.it

accoltellamento corso como alessandroMilano, lo choc dei genitori degli accoltellatori: “Siamo devastati, giusto arrestarli" - Le famiglie dei cinque giovani accusati dell’aggressione in corso Como sono increduli: “Siamo sempre stati gente perbene”. Scrive affaritaliani.it

accoltellamento corso como alessandroAggressione in corso Como, l'avvocato dell'accoltellatore: «Ha risposto, è dispiaciutissimo» - Così l’avvocato Giovanni Luigi Giovanetti, legale di Alessandro Chiani, uno dei due 18enni accusati di aver partecipato all’accoltellamento ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Accoltellamento Corso Como Alessandro