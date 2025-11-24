Accendi la pace diffondi la gioia | al via la Campagna di Natale del Centro Missionario

Ecodibergamo.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROGETTO. Una campagna che unisce territori lontani, generazioni diverse e mondi fragili, tenuti insieme dal desiderio più semplice e più urgente: la pace. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

accendi la pace diffondi la gioia al via la campagna di natale del centro missionario

© Ecodibergamo.it - «Accendi la pace, diffondi la gioia»: al via la Campagna di Natale del Centro Missionario

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

accendi pace diffondi gioia«Accendi la pace, diffondi la gioia»: al via la Campagna di Natale del Centro Missionario - Una campagna che unisce territori lontani, generazioni diverse e mondi fragili, tenuti insieme dal desiderio più semplice e più urgente: la pace. Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Accendi Pace Diffondi Gioia