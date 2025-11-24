Accadde oggi | 24 novembre muore Freddie Mercury

Solo 24 ore prima aveva annunciato di essere malato di AIDS Freddie Mercury, leader, frontman e performer dei Queen, si spense il 24 novembre 1991, a soli quarantacinque anni. Tecnicamente ucciso da una broncopolmonite, la causa ultima del suo decesso fu . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 24 novembre, muore Freddie Mercury

