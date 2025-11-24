Abbracci per Conte e Fico all' arrivo al comitato elettorale a Napoli – Il video

Open.online | 24 nov 2025

(Agenzia Vista) Campania, 24 novembre 2025 Abbracci per Conte e Fico all'arrivo al comitato elettorale a Napoli. Roberto Fico ha vinto le elezioni regionali battendo Edmondo Cirielli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

