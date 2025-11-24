Abbandonato e sofferente in Montagnola | storia a lieto fine per il pitbull

Un pitbull lasciato legato a un arbusto, con un guinzaglio corto e la museruola, infreddolito, bagnato e tremante. È la scena in cui si sono imbattuti gli agenti del reparto Navile della polizia locale domenica scorsa, lungo la rampa sul retro del parco della Montagnola.La storia, fortunatamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Abbandonato e sofferente in Montagnola: storia a lieto fine per il pitbull

