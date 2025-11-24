A Valvisciolo la rassegna di musica corale | Note di Spiritualità in Abbazia

Sabato 6 e domenica 7 dicembre e sabato 13 e domenica 14 dicembre presso l'Abbazia di Valvisciolo, Sermoneta, con inizio alle ore 18, si terrà la prima Rassegna di Musica Sacra Corale organizzata dall'Associazione Assipromos - Progetto CulturArte di Latina, in collaborazione con le Associazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - A Valvisciolo la rassegna di musica corale: Note di Spiritualità in Abbazia

