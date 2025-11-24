A un’ora da Milano | la terra segreta che custodisce più borghi di tutta Italia

Tra colline, castelli e antichi borghi medievali, offre itinerari tra arte, natura e sapori autentici. Scopriamo tutto insieme A meno di un’ora dal cuore pulsante della Lombardia, esiste un territorio ricco di storia, natura e tradizioni che ancora oggi conserva l’autenticità dei borghi italiani più suggestivi. L’ Oltrepò Pavese, incastonato tra Liguria, Piemonte e Lombardia, rappresenta una delle zone con il maggior numero di borghi pittoreschi d’Italia, un tesoro poco conosciuto che offre itinerari ideali per gite fuori porta o weekend all’insegna dell’arte e della natura. L’Oltrepò Pavese: un angolo di Medioevo a portata di mano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A un’ora da Milano: la terra segreta che custodisce più borghi di tutta Italia

