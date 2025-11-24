A Prato primo intervento sulla spasticità della mano ad un bambino con paralisi celebrale

PRATO – Al Santo Stefano è stato eseguito il primo intervento Pass sulla spasticità della mano in un bambino con esiti di paralisi cerebrale. Si tratta di un passo avanti significativo per l’assistenza alle disabilità complesse e per la collaborazione tra l’ospedale pratese e il presidio Palagi di Firenze. L’operazione rientra nel percorso Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali (Pass), attivo a Prato dal 2021 e oggi considerato un punto di riferimento regionale. L’intervento ha riguardato un piccolo paziente con emiplegia, una condizione che richiede competenze multidisciplinari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

