A Parma il Premio Nazionale delle Arti promosso dal MUR

24 nov 2025

Nell’ambito della XIX edizione del Premio Nazionale delle Arti, organizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per promuovere l’eccellenza degli studenti nel campo delle arti, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma è la sede designata per lo svolgimento e l’organizzazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

