A Lauro D’Amore non si muore

Avellinotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lauro si unisce per l’ascolto, la consapevolezza e la responsabilità dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mercoledì 26 novembre alle ore 11.00.Un incontro per ribadire che l’amore non ferisce, non controlla, non distrugge.Durante l’evento verrà presentata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

a lauro d8217amore non si muore

© Avellinotoday.it - A Lauro “D’Amore non si muore”

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Lauro D8217amore Muore