A Interporto Padova il premio nazionale Il Logistico dell’Anno
Lo scorso venerdì 21 novembre Interporto Padova è stato insignito a Milano del premio “Il Logistico dell’Anno”, il principale riconoscimento italiano dedicato ai protagonisti dell’innovazione nella logistica e nella supply chain, promosso da Assologistica, Euromerci e Assologistica Cultura e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
