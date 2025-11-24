A Ginevra non c’è accordo per Kyiv per ora ma spunta una controproposta europea
Quello a Ginevra è stato un fine-settimana passato a trovare una quadra nel triangolo Stati Uniti-Ucraina-Europa riguardo all’eventuale piano di pace per porre termine al conflitto in Europa Orientale. Con risultati tutt’altro che chiari. Da una parte, Washington e Kyiv hanno affermato di aver raggiunto progressi sostanziali nello sforzo di trovare un compromesso sulla bozza d’accordo inizialmente proposta dagli Stati Uniti, rilasciando un comunicato in cui il dialogo viene definito “costruttivo, mirato e rispettoso”, e viene esplicitato come “Le discussioni abbiano mostrato progressi significativi verso l’allineamento delle posizioni e l’identificazione di chiari passi successivi. 🔗 Leggi su Formiche.net
