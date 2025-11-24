A Ferrara tornano le ' Sere d' autunno' | il profumo del tartufo protagonista per due weekend
Il tartufo continua ad essere protagonista sulle tavole della città. Tornano, infatti, le ‘Sere d’autunno – La festa del tartufo’, organizzate dal Borgo San Giovanni. Seguendo quanto già accaduto con un altro ingrediente tipico della cucina locale, ovvero la zucca, la contrada organizza due. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
