A Borgo Mezzanone si inaugura la sede di Stazione di Posta

Foggiatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 16.30, la sede ufficiale del ‘Centro Servizi Stazione di Posta’ che opera a Borgo Mezzanone già da diversi mesi. Il taglio del nastro si svolgerà nei nuovi locali in Viale delle Rose n. 35 che avranno il compito di proseguire il lavoro fin qui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

