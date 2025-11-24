A Borgo Mezzanone si inaugura la sede di Stazione di Posta
Sarà inaugurata mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 16.30, la sede ufficiale del ‘Centro Servizi Stazione di Posta’ che opera a Borgo Mezzanone già da diversi mesi. Il taglio del nastro si svolgerà nei nuovi locali in Viale delle Rose n. 35 che avranno il compito di proseguire il lavoro fin qui. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
«La situazione qui è peggiorata. La possibilità di una svolta c'era, coi fondi del Pnrr per realizzare alloggi, ma è stata sprecata» @welikeduel è entrata nel ghetto di Borgo Mezzanone e ha intervistato il segretario territoriale della Flai Foggia Michele Chiuccarie Vai su X
Flai-Cgil Nazionale. . «La situazione qui in questi anni è peggiorata. La possibilità di una svolta c'era, coi fondi del Pnrr per realizzare alloggi, ma è stata sprecata» Propaganda Live è entrata nel ghetto di Borgo Mezzanone e ha intervistato il nostro segretario t - facebook.com Vai su Facebook
Borgo Mezzanone, il 26 novembre si inaugura la sede di “Stazione di Posta” - Il servizio dell’Ambito Territoriale di Manfredonia dedicato a chi vive in fragilità sociale, economica e abitativa Sarà inaugurata mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 16. Riporta manfredonianews.it
SUPPORTO Borgo Mezzanone inaugura ‘Stazione di Posta’, un nuovo polo di supporto per chi vive in fragilità - Il centro si propone come polo di accoglienza, orientamento ai servizi territoriali e promozione di attività interculturali ... Scrive statoquotidiano.itERRORE: Stato HTTP 12007
Microsoft VBScript runtimeerror '800a000d'
Type mismatch
/feed/Trending_Topics.asp, line 78