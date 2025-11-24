52nd Jazz | Barend Middelhoff ed Enrico Bracco in concerto a Latina

Latinatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il consueto appuntamento con il jazz al Geena Beer & Comfort Food di Latina con la rassegna ideata e promossa dall’associazione 52nd Jazz.Domenica 30 novembre si esibiranno Barend Middelhoff tra i sassofonisti più raffinati del panorama musicale europeo ed Enrico Bracco, chitarrista di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

52nd jazz barend middelhoff ed enrico bracco in concerto a latina

© Latinatoday.it - 52nd Jazz: Barend Middelhoff ed Enrico Bracco in concerto a Latina

Scopri altri approfondimenti

Russi. Alla Rocca T. Melandri il Barend Middelhoff Quartet - Romagna Festival e al Comune di Russi ospiterà un viaggio musicale attraverso le melodie immortali di cinque giganti della ... Come scrive ravennanotizie.it

Il Barend Middelhoff Quartet alla Rocca T. Melandri - Melandri ospiterà un viaggio musicale attraverso le melodie immortali di cinque giganti della ... Riporta ravenna24ore.it

Russi: il Barend Middelhoff Quartet alla Rocca T. Melandri - Romagna Festival e al Comune di Russi, lunedì 8 settembre 2025 (recupero della data del 13 luglio annullata per maltempo) il Giardino della Rocca T. Come scrive ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: 52nd Jazz Barend Middelhoff