46 furti e rapine a Roma anziani terrorizzati mentre guardavano la tv | blitz nel campo rom 18 arresti

Operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti per furti e rapine in abitazioni e negozi, sgominata una banda responsabile di 46 episodi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 46 furti e rapine a Roma, anziani terrorizzati mentre guardavano la tv: blitz nel campo rom, 18 arresti

Al centro dell'indagine furti e rapine correlati ai reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Le vittime più coinvolte sono gli anziani e gli esercizi commerciali.

Diciotto arresti al campo nomadi per furti e rapine a casa di anziani e negozi di Roma Vai su X

46 furti e rapine a Roma, anziani terrorizzati mentre guardavano la tv: blitz nel campo rom, 18 arresti - Operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti per furti e rapine in abitazioni e negozi, sgominata una banda responsabile di 46 episodi. Lo riporta virgilio.it

Rapine in casa e furti a Roma, carabinieri arrestano 18 persone - Sarebbero responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre che, in alcuni casi, di reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio le 18 pers ... Come scrive ansa.it

Raffica di furti, rapine e minacce agli anziani, maxi operazione nel campo rom di via dei Gordiani: scattano 18 arresti - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli stanno dando esecuzione a ordinanza che dispone l’arresto per 18 persone. affaritaliani.it scrive

