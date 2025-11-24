46 furti e rapine a Roma anziani terrorizzati mentre guardavano la tv | blitz nel campo rom 18 arresti

Notizie.virgilio.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti per furti e rapine in abitazioni e negozi, sgominata una banda responsabile di 46 episodi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

46 furti e rapine a roma anziani terrorizzati mentre guardavano la tv blitz nel campo rom 18 arresti

© Notizie.virgilio.it - 46 furti e rapine a Roma, anziani terrorizzati mentre guardavano la tv: blitz nel campo rom, 18 arresti

Altri contenuti sullo stesso argomento

46 furti rapine roma46 furti e rapine a Roma, anziani terrorizzati mentre guardavano la tv: blitz nel campo rom, 18 arresti - Operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti per furti e rapine in abitazioni e negozi, sgominata una banda responsabile di 46 episodi. Lo riporta virgilio.it

46 furti rapine romaRapine in casa e furti a Roma, carabinieri arrestano 18 persone - Sarebbero responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre che, in alcuni casi, di reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio le 18 pers ... Come scrive ansa.it

46 furti rapine romaRaffica di furti, rapine e minacce agli anziani, maxi operazione nel campo rom di via dei Gordiani: scattano 18 arresti - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli stanno dando esecuzione a ordinanza che dispone l’arresto per 18 persone. affaritaliani.it scrive

ERRORE: Stato HTTP 12007

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp, line 78

Cerca Video su questo argomento: 46 Furti Rapine Roma