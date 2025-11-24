46 furti e rapine a Roma anziani terrorizzati mentre guardavano la tv | blitz nel campo rom 18 arresti
Operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti per furti e rapine in abitazioni e negozi, sgominata una banda responsabile di 46 episodi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Al centro dell'indagine furti e rapine correlati ai reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. Le vittime più coinvolte sono gli anziani e gli esercizi commerciali. Poi a sinistra dicono che non facciamo abbastanza per integrarli... quand - facebook.com Vai su Facebook
Diciotto arresti al campo nomadi per furti e rapine a casa di anziani e negozi di Roma Vai su X
46 furti e rapine a Roma, anziani terrorizzati mentre guardavano la tv: blitz nel campo rom, 18 arresti - Operazione dei Carabinieri a Roma: 18 arresti per furti e rapine in abitazioni e negozi, sgominata una banda responsabile di 46 episodi. Lo riporta virgilio.it
Rapine in casa e furti a Roma, carabinieri arrestano 18 persone - Sarebbero responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre che, in alcuni casi, di reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio le 18 pers ... Come scrive ansa.it
Raffica di furti, rapine e minacce agli anziani, maxi operazione nel campo rom di via dei Gordiani: scattano 18 arresti - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli stanno dando esecuzione a ordinanza che dispone l’arresto per 18 persone. affaritaliani.it scriveERRORE: Stato HTTP 12007
