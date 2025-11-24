È un’operazione dalla postura precisa quella di Vincenzo Alfieri in 40 secondi. Un tentativo di centratura comunicativa fra partecipazione e rispetto, denuncia e sensibilizzazione sociale. Il dramma della morte di Willy Monteiro Duarte, intrinsecamente anti-cinematografico per povertà di narrativa e insensatezza di ferocia, diventa in 40 secondi un’occasione di racconto dalla rintracciabilissima destinazione educativa. E non nel suo senso più didascalico, quanto nella volontà (autentica) di farsi valore testimoniale e stimolo sensoriale verso un concetto di male routinizzato e “ accidentale ”, normalizzato dai piccoli gesti di un quotidiano noiosamente innervato di violenza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 40 secondi: e se provassimo a osservare?