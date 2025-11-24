26 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ il 26 novembre, 330° giorno dell’anno, alla fine mancano 35 giorni.Santi del giorno: San Silvestro Guzzolini (Abate)Proverbio del giorno: Se a novembre tira vento, guarda l’inverno che vien di tormento.Oroscopo del 26 novembre 2025 – MercoledìLe previsioni dell’Intelligenza Artificiale: amore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

26 novembre oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

© Veronasera.it - 26 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Leggi anche questi approfondimenti

Lunedì 24 novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Amore – Giornata di chiarimenti: se c’è qualcosa in sospeso, oggi hai la forza per affrontarlo senza timori. Secondo trevisotoday.it

22 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Le donne chiedono in genere a gran voce parità di trattamento e autonomia e sono pronte a superare ... Si legge su veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: 26 Novembre Oroscopo Almanacco