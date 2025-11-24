26 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

E' il 26 novembre, 330° giorno dell'anno, alla fine mancano 35 giorni.Santi del giorno: San Silvestro Guzzolini (Abate)Proverbio del giorno: Se a novembre tira vento, guarda l'inverno che vien di tormento.Oroscopo del 26 novembre 2025 – MercoledìLe previsioni dell'Intelligenza Artificiale: amore.

