25 Novembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 25 novembre è il 329º giorno del calendario gregoriano. Mancano 36 giorni alla fine dell’anno.Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donneProverbio del giorno: A Santa Caterina, ogni legna è buona per la cucina.Santi del giorno: Santa Caterina d’Alessandria. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 25 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

