25 novembre | origine e storia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

C’è la storia di resistenza delle ‘hermanas Mirabal’ in Repubblica Dominicana dietro il 25 novembre, la data che l’Assemblea dell’Onu scelse nel 1999 come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le tre sorelle Minerva, María Teresa e Patria Mirabal – soprannominate ‘Mariposas’, ‘Farfalle’ – furono assassinate il 25 novembre del 1960 dalla dittatura sanguinaria di Rafael Leonidas Trujillo, che fu al governo nel Paese dal 1930 al 1961. Le sorelle Mirabal, la storia delle ‘mariposas’ trucidate dalla dittatura. Attive nel gruppo dissidente ‘Agrupacion Politica 14 de junio’, le sorelle furono arrestate più volte insieme ai mariti, ma andarono avanti con la militanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

