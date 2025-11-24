25 Novembre le nuove leggi contro la violenza sulle donne | dal libero consenso al reato di femminicidio
Dalla legge sul libero consenso a quella per l’introduzione del reato di femminicidio, sono due le nuove norme in discussione in Parlamento mentre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2025. La prima è stata approvata all’unanimità dall’Aula della Camera e passerà ora all’esame del Senato: fulcro della riforma è l’introduzione del “consenso libero ed attuale”, senza il quale l’atto sessuale si configura come violenza. Prevede il carcere da 6 a 12 anni per chi compie atti sessuali senza consenso. Il reato di femminicidio e il Codice rosso. La legge che introduce il reato di femminicidio ha ottenuto nel luglio scorso il via libera in Senato e approderà in Aula a Montecitorio proprio martedì 25 novembre per l’approvazione definitiva: il provvedimento introduce nel Codice penale l’art. 🔗 Leggi su Lapresse.it
