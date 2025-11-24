25 novembre il braccialetto elettronico contro la violenza sulle donne | numeri e dati in Italia

Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2025, il dato sui braccialetti elettronici antistalking in Italia mostra una crescita senza precedenti. Alla fine del 2024 i dispositivi attivi hanno raggiunto quota 11mila, quasi il doppio rispetto ai 5.695 registrati solo dodici mesi prima. E tra questi, quasi la metà viene oggi impiegata per monitorare uomini accusati di stalking, maltrattamenti o violenza domestica. Numeri impensabili fino a pochi anni fa: basti ricordare che nel 2022 i braccialetti in funzione erano 3.357, nel 2021 appena 2.808. Eppure, dietro l’incremento si nasconde un sistema ancora da mettere a punto e poco efficiente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 novembre, il braccialetto elettronico contro la violenza sulle donne: numeri e dati in Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

La sera del 17 Novembre, la mia bambina ha perso a Venezia il suo braccialetto Pandora, a cui teneva molto. La chiusura è di Minnie e uno dei ciondoli è una bimba con un orsetto. Abbiamo camminato per due ore cercando di ritrovarlo e abbiamo contattato t - facebook.com Vai su Facebook

25 novembre, il braccialetto elettronico contro la violenza sulle donne: numeri e dati in Italia - Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2025, il dato sui braccialetti elettronici antistalking in Italia mostra ... Si legge su msn.com

25 Novembre, le nuove leggi contro la violenza sulle donne: dal libero consenso al reato di femminicidio - Dalla legge sul libero consenso a quella per l'introduzione del reato di femminicidio, sono due le nuove norme in discussione in Parlamento mentre si celebra ... Come scrive lapresse.it

Accoltella il compagno a Cesano, 35enne arrestata. Il gip: via da casa, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico - La donna, di nazionalità peruviana, ha afferrato un coltello dalla cucina e si è avventata sul partner colpendolo al collo durante una lite. roma.corriere.it scrive

Microsoft VBScript runtime

error '800a000d'

Type mismatch

/feed/Trending_Topics.asp , line 78