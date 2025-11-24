25 Novembre Giornata contro la violenza sulle donne la criminologa | I percorsi per i maltrattanti funzionano

Un tasso di recidiva del 5%: “In 95 casi su 100, i cosiddetti maltrattanti non hanno avuto ricadute nei loro comportamenti violenti”. Traccia un bilancio positivo, alla vigilia del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2025, la criminologa Caterina de Falco, vicepresidente di Nessun Dorma Aps, a capo di due percorsi di recupero per maltrattanti ‘La rete che libera (fuori)’ e ‘La rete che libera (dentro)’. Si tratta di programmi che accolgono persone condannate per reati quali stalking, violenza domestica, maltrattamenti in famiglia, lesioni e percosse all’interno del Cuav, Centro per uomini autori di violenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Novembre Giornata contro la violenza sulle donne, la criminologa: “I percorsi per i maltrattanti funzionano”

