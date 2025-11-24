25 novembre da Pannofino a Whoopi Goldberg | artisti e artiste in un video corale
Da Francesco Pannofino a Whoopie Goldberg, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Ricchi e Poveri, Orietta Berti, Giulio Scarpati, Dodi Battaglia, Nino Frassica, Marco Rossetti solo per fare alcuni dei nomi degli artisti e delle artiste NUOVO IMAIE che hanno voluto inviare un breve videomessaggio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un appello forte, corale, condiviso e urgente contro ogni forma di violenza di genere. Il video, realizzato dal NUOVO IMAIE e fortemente voluto dalle Delegate che compongono l’Assemblea dell’Istituto, vuole essere un contributo di sensibilizzazione e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
