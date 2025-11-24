25 novembre da ‘Ni una menos’ al ‘Me too’ Storia dell’attivismo contro la violenza sulle donne
L’immagine delle migliaia di donne che inondarono le strade di Buenos Aires il 3 giugno 2015 è il simbolo dell’inizio del movimento ‘Ni una menos’ ed una delle prime che vengono in mente anche il 25 novembre, quando si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. In Argentina quella gigantesca manifestazione segnò l’inizio di un movimento poi diventato fenomeno globale. Hinde Pomeraniec, giornalista, è tra le fondatrici di quel movimento e di quella marcia le cui dimensioni sorpresero perfino le organizzatrici. ‘Ni una menos’, la fondatrice Pomeraniec: “Sfide ancora aperte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
