25 novembre Cristina Fallarás | La violenza contro le donne inizia già durante l’infanzia
La scrittrice e giornalista spagnola Cristina Fallarás negli ultimi anni si è dedicata a raccogliere e a pubblicare in forma anonima, sul proprio profilo Instagram, migliaia di testimonianze di donne che hanno subito violenza. Da questa marea di racconti è emerso un dato allarmante ovvero che nel 70-80% dei casi, le violenze sessuali subite dalle donne sono iniziate durante l’infanzia. E’ un tema che è ancora “un tabù” e se “non lo analizziamo non possiamo fare passi avanti nel resto delle violenze messe in atto contro le donne”, ha detto l’attivista in un’intervista rilasciata a LaPresse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri sera 22 novembre, al Teatro Santa Cristina di Porano, è andato in scena lo spettacolo "Donne che vestono d'ortica" - già vincitore del Premio "Il cormorano 2025" di Napoli - nell'ambito del Festival "L'eredità delle donne" VIII ed. 2025, Direzione Artistica di - facebook.com Vai su Facebook
Cantine d' Autore , Palazzo Cristina, Sabato 22 novembre ore 16.30. Biblioteca di Montalto Pavese Vi aspettiamo Vai su X
25 novembre, Cristina Fallarás: “La violenza contro le donne inizia già durante l’infanzia” - La scrittrice e giornalista spagnola Cristina Fallarás negli ultimi anni si è dedicata a raccogliere e a pubblicare in forma anonima, sul proprio profilo ... Lo riporta lapresse.it