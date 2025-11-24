25 novembre Cristina Fallarás | La violenza contro le donne inizia già durante l’infanzia

La scrittrice e giornalista spagnola Cristina Fallarás negli ultimi anni si è dedicata a raccogliere e a pubblicare in forma anonima, sul proprio profilo Instagram, migliaia di testimonianze di donne che hanno subito violenza. Da questa marea di racconti è emerso un dato allarmante ovvero che nel 70-80% dei casi, le violenze sessuali subite dalle donne sono iniziate durante l’infanzia. E’ un tema che è ancora “un tabù” e se “non lo analizziamo non possiamo fare passi avanti nel resto delle violenze messe in atto contro le donne”, ha detto l’attivista in un’intervista rilasciata a LaPresse in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Lapresse.it

