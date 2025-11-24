24 novembre | Nostra Signora di Myans e il Santuario miracolosamente scampato al grande scivolamento delle Alpi
Nostra Signora di Myans è la Patrona della Savoia. La devozione a questa Madonna Nera, detta anche la «Vergine dorata,» è legata al miracolo avvenuto durante il più grande disastro naturale di sempre accaduto sulle Alpi. Myans si trova a pochi chilometri di distanza da Chambéry, nel cuore della Savoia francese. È qui che sorge. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
KOMPLEANNO! Il 23 novembre compie gli anni Rosalia Finocchiaro, nostra sceneggiatrice dal 2014. Tanti auguri da tutta la redazione! - facebook.com Vai su Facebook
Il Paradiso delle Signore, salta la puntata di oggi 24 novembre: perché Rai 1 cancella la soap - Cambio di programmazione per la rete ammiraglia il cui palinsesto del pomeriggio vedrà variazioni e cancellazioni: ecco perché e tutti i dettagli. Lo riporta libero.it
Il Paradiso delle Signore cambia orario, oggi 24 novembre: a che ora va in onda la soap di Rai 1? - la serie tv italiana anticipa oggi, 24 novembre: a che ora va in onda e perchè? Segnala superguidatv.it
Il Paradiso delle signore, cambio programmazione 24 novembre: la soap anticipa di un'ora - L'appuntamento con la soap, nel palinsesto di lunedì 24/11, anticiperà per lasciare spazio allo speciale TG1 sulle elezioni regionali ... it.blastingnews.com scriveERRORE: Stato HTTP 12007
Microsoft VBScript runtimeerror '800a000d'
Type mismatch
/feed/Trending_Topics.asp, line 78