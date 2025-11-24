24 novembre 1826 nasceva Collodi | oggi a Firenze il Premio Pinocchio

Firenze, 24 novembre 2025 - Il 24 novembre del 1826 nasceva a Firenze Carlo Lorenzini, autore di Pinocchio. E questa mattina dalle ore 10,30, in onore di Collodi nel giorno in cui si celebra il 199° anniversario della nascita, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour, 9) vengono consegnati i riconoscimenti del Premio Pinocchio 2025, promosso ogni anno dall’ Associazione Culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini. Tra i premiati ci sono Paolo Conticini, Ginevra Moretti, Maurizio De Giovanni e Giovanni Bernabei. «Pinocchio non è solo una fiaba – spiega la presidente dell’associazione, Anna Iacobacci - è un promemoria civile: ci ricorda che diventare umani è un lavoro quotidiano, fatto di scelte, cadute e responsabilità». 🔗 Leggi su Lanazione.it

