Il mondo cinematografico ha visto numerosi casi in cui, nonostante risultati di incasso record, alcuni blockbuster si rivelano flop in termini di ritorno economico complessivo. La complessità delle finanze di un film di grande budget nasce dall’equilibrio tra costi di produzione e spese supplementari, come il marketing e le commissioni di distribuzione. Spesso, le cifre ufficiali di budget sono solo una parte del quadro totale, poiché i costi totali possono raddoppiare o triplicare rispetto alla semplice spesa di produzione. Questo scenario spiega come film apparentemente di successo si trasformino in perdite sostanziali, portando a flop di lunga durata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 10 film di grande successo che comunque hanno fallito al botteghino