10 film di grande successo che comunque hanno fallito al botteghino
Il mondo cinematografico ha visto numerosi casi in cui, nonostante risultati di incasso record, alcuni blockbuster si rivelano flop in termini di ritorno economico complessivo. La complessità delle finanze di un film di grande budget nasce dall’equilibrio tra costi di produzione e spese supplementari, come il marketing e le commissioni di distribuzione. Spesso, le cifre ufficiali di budget sono solo una parte del quadro totale, poiché i costi totali possono raddoppiare o triplicare rispetto alla semplice spesa di produzione. Questo scenario spiega come film apparentemente di successo si trasformino in perdite sostanziali, portando a flop di lunga durata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Eletto il più grande film dal 2000 a oggi, #MulhollandDrive torna al cinema dal 24 al 26 novembre: ma qual è il significato del cult di David Lynch? - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo per l’anteprima mondiale di Leopardi & Co. a Recanati con gli attori del film - , in anteprima mondiale per il pubblico, nella gremitissima piazza Giacomo Leopardi a Recanati. Riporta corriereadriatico.it