Zelig on | storia e tradizione della comicità italiana dai locali al palcoscenico

la rinascita della comicità italiana con zelig on su italia uno. Da fine novembre 2025, la scena della comicità italiana si arricchisce di un nuovo capitolo grazie a Zelig On, il programma che ripropone il format storico che ha segnato diverse generazioni di spettatori. Con un cast di prestigio composto da Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Ale e Franz, questa nuova versione mira a portare nuovamente sul piccolo schermo l’arte di far ridere, partendo dai locali e arrivando ai grandi palcoscenici televisivi. La trasmissione di Mediaset propone un ritorno alle radici di un mondo molto apprezzato e sfaccettato, che ha visto emergere molte personalità di spicco della comicità italiana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

