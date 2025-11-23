Yildiz troppo isolato? Spalletti ammette il nervo scoperto e propone la soluzione | ecco la ricetta per valorizzare di più il 10 della Juventus
Yildiz troppo isolato? Spalletti ne ha parlato così dopo Fiorentina Juve. Ecco le sue dichiarazioni sul numero 10 bianconero. Il pareggio dell’Artemio Franchi lascia in eredità un punto che muove la classifica, ma anche diverse riflessioni tattiche sulla fase offensiva della Juventus. Dopo l’1-1 contro la Fiorentina, Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di DAZN con la consueta lucidità, analizzando le difficoltà incontrate dalla sua squadra nel servire l’uomo più atteso: Kenan Yildiz. Il problema: possesso sterile e Yildiz fuori dal gioco. Il tecnico toscano non ha cercato scuse, ammettendo che la manovra bianconera non è riuscita a innescare a dovere il talento turco, schierato titolare sulla trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
