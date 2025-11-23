WWE | Rikishi prevede un futuro da babyface per Solo Sikoa

Durante l’ultima puntata di Off The Top, Rikishi ha discusso il futuro di suo figlio Solo Sikoa e del suo attuale gruppo MFTs (Most Feared Tribe). Dopo la sconfitta con Roman Reigns e un periodo in cui la stable sembra aver cambiato direzione, l’Hall of Famer ha parlato apertamente di un possibile “turn” da babyface per Solo. Il pensiero di Rikishi. Rikishi, si è espresso così: Forse potrebbe essere il momento giusto perché Solo diventi babyface.? Analizzando la situazione del personaggio, Rikishi non esclude che il figlio possa abbandonare il ruolo da enforcer e assumere una nuova identità sul ring, puntando sulle sue qualità naturali per conquistare il pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

