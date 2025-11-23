Wullaert decisiva doppietta e vittoria sulla Lazio Women | Sono contenta di aver aiutato la squadra con i due gol

Inter News 24 Wullaert trascina le nerazzurre: doppietta da tre punti e morale alto in vista della seconda parte di stagione sotto la guida di Piovani. Successo pesante per le nerazzurre, che hanno superato la Lazio Women per 2-0 grazie alla doppietta di Tessa Wullaert, attaccante belga classe 1993 e leader offensiva della squadra di Gianpiero Piovani. La vittoria conferma le buone sensazioni viste nelle ultime uscite e rilancia l’ Inter Women nella corsa ai piani alti della classifica. La prestazione ha mostrato intensità, organizzazione e maggiore lucidità negli ultimi metri rispetto alle gare precedenti, dove mancava spesso la finalizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

