Wonder woman l’ultimo supereroe di dc rimasto alla fine del tempo

Nel vasto panorama delle narrazioni di supereroi, Wonder Woman emerge come uno dei personaggi più longevi e simbolici di DC Comics. La sua presenza si estende oltre le epoche, diventando un’icona di resistenza e impegno, anche in scenari futuristici estremi. Questo articolo analizza il ruolo di Wonder Woman come possibile ultima guardiana della civiltà e il motivo per cui potrebbe essere l’eroina destinata a sopravvivere a tutti i suoi colleghi. Particolare attenzione sarà dedicata a Future State, una linea narrativa che esplora universi alternativi e futuri distopici, consolidando Wonder Woman come il personaggio più rappresentativo di questa visione post-apocalittica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

