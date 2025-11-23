Chi non ama le patatine fritte croccanti fuori e morbide dentro? Sono il contorno che mette tutti d’accordo, perfette con un hamburger, una bistecca o anche solo con una salsa per un aperitivo tra amici. Ma ottenere quel risultato ideale non è scontato: spesso le patatine escono unte, mollicce e pesanti da digerire. Il motivo? Assorbono troppo olio durante la cottura. Esiste però un metodo semplicissimo che può trasformare completamente le tue patatine fritte. Il segreto sta nell’aggiungere un cucchiaino di farina nell’olio bollente prima di friggere. Sembra strano, ma funziona davvero. Ecco come fare: dopo aver sbucciato e tagliato le patate, sciacquale bene sotto l’acqua fredda per eliminare l’amido in eccesso, poi asciugale accuratamente con carta assorbente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Vuoi le patatine perfette? C’è solo una cosa da fare (e te la spieghiamo)