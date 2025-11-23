Von der Leyen al G20 | Siamo contro le emissioni non contro le fonti fossili – Il video
(Agenzia Vista) Sudafrica, 23 novembre 2025 La vera questione, quando si parla di cambiamenti climatici, è l’energia. Non stiamo combattendo i combustibili fossili, quanto le emissioni che derivano dai combustibili fossili. Nell’Ue negli ultimi 20 anni abbiamo ridotto le emissioni di gas a effetto serra del 50 per cento, grazie soprattutto ai tagli delle emissioni nell’energia. Questo potenziale è forte nel continente africanoLo scorso anno gli investimenti in energia pulita hanno raggiunto i duemila miliardi di euro a livello globale, ma solo il 2 per cento di questi investimenti è stato destinato all’Africa, il continente con il 60 per cento del miglior potenziale solare al mondo" Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen al G20. 🔗 Leggi su Open.online
