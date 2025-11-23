Volontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore

Lanazione.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 23 novembre 2025 - Ancora una aggressione ai danni dei sanitari. Ad essere picchiati sono stati questa volta i volontari della Misericordia di Torre del Lago. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione di Torre del lago dove era morta un’anziana in seguito a un malore. I familiari della defunta si sono scagliati contro i soccorritori. Da quanto ricostruito fino a ora i volontari erano intervenuti in soccorso della donna, ci sarebbe stata poi la reazione dei parenti per motivi non chiariti. Uno dei volontari è stato colpito con un pugno al volto ed è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

volontari della misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore

© Lanazione.it - Volontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore

Approfondisci con queste news

volontari misericordia picchiati parentiVolontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore - La signora è deceduta nella sua abitazione di Torre del Lago, i soccorritori erano stati chiamati per il malore dell’anziana. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Volontari Misericordia Picchiati Parenti