Lucca, 23 novembre 2025 - Ancora una aggressione ai danni dei sanitari. Ad essere picchiati sono stati questa volta i volontari della Misericordia di Torre del Lago. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione di Torre del lago dove era morta un’anziana in seguito a un malore. I familiari della defunta si sono scagliati contro i soccorritori. Da quanto ricostruito fino a ora i volontari erano intervenuti in soccorso della donna, ci sarebbe stata poi la reazione dei parenti per motivi non chiariti. Uno dei volontari è stato colpito con un pugno al volto ed è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volontari della Misericordia picchiati dai parenti di una donna morta per un malore