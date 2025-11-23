Volley serie B2 passo falso della Fenix Energia ad Ozzano

Passo falso della Fenix Energia, caduta 3-0 in casa della Pallavolo Ozzano, al termine di un match giocato al di sotto delle proprie capacità. “Il risultato è giusto – sottolinea coach Loris Polo – Abbiamo giocato il primo set poi abbiamo fatto poco altro. Siamo stati poco uniti e troppo confusi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Volley serie B2, passo falso della Fenix Energia ad Ozzano

